SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner, teve os bens de sua mansão na cidade de Itu, interior de São Paulo, penhorados pela Justiça por uma dívida de empréstimo que atingiu o valor de R$ 639.194,78.

Segundo a decisão publicada em 11 de janeiro, o cantor sertanejo, que viralizou neste domingo (26) ao fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorar, foi notificado por um empréstimo em 2017 após romper a parceria com Renner.

POR QUE RICK TEVE OS BENS PENHORADOS?

Ele formou dupla com Giovani, que fez sucesso como par de Gian, e pegou dinheiro emprestado para se lançar no mercado, e bancar uma turnê de dois anos pelo Brasil.

Assim, os artistas realizaram um empréstimo de quase R$ 240 mil com produtores rurais para pagar as contas. Só que a dupla não deu certo e até hoje nenhum dos artistas quitou a pendência.

A mansão de Rick foi construída em um terreno de 6 mil metros em um condomínio particular. A casa possui nove suítes, cinco salas, sala de jantar, lavabo, cozinha, sala de massagem, salão de beleza, quadra esportiva, academia, 14 vagas na garagem.

Em 2020, o artista chegou a colocar o imóvel à venda por R$ 12 milhões. A ideia do artista era levantar dinheiro para quitar suas pendências e viajar aos Estados Unidos para um novo projeto.

LIVE COM BOLSONARO

No último domingo (26), o cantor Rick Sollo fez o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionar e chorar durante uma live.

Direto dos Estados Unidos, onde está desde o final do ano passado, Bolsonaro aparece na live ao lado do cantor e do ex-presidente da Caixa Pedro Duarte Guimarães, que foi dispensado do cargo após ser acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição financeira, e outras pessoas.

Na gravação, o ex-presidente não fala, mas fica visivelmente emocionado enquanto Rick canta ao violão a música "Não Perca Tua Fé".

O cantor Rick faz parte do time de sertanejos que estiveram ao lado de Jair Bolsonaro e endossaram a campanha derrotada do ex-presidente em 2022.