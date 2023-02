SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner surpreendeu seus seguidores, no fim da tarde desta segunda-feira (27), ao compartilhar imagens se exercitando. Na publicação nos stories do Instagram, ele aparece pedalando em uma bike acompanhado de uma legenda: "O que for preciso".

Em um post seguinte, o artista demonstrou estar cuidando de sua saúde mental. "Recuperação mental também", escreveu, em imagem que mostra a obra "O Livro do Despertar", de Mark Nepo.

Renner sofreu um acidente no início de janeiro deste ano, ao ser esmagado por um veículo de neve. Ele teve 30 ossos quebrados e preocupou os fãs.

Em depoimento à polícia, o ator disse que o freio de emergência de um limpador de neve não estava acionado quando usou a máquina para retirar a caminhonete que estava atolada. "O limpador de neve começou a deslizar, fazendo com que Renner saísse do veículo sem acionar o freio de emergência", diz o relatório.