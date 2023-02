RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a atriz e humorista Livia La Gatto expor em suas redes sociais as ameaças sofridas pelo "coach de masculinidade" Thiago Schutz, o influenciador decidiu se pronunciar sobre o episódio na noite desta segunda-feira (27).

Dono do perfil "Manual Red Pill" no Instagram, conhecido por propagar discursos misóginos e valorizar a submissão da mulher ao homem, ele começou um vídeo dizendo que sempre foi uma pessoa mal-interpretada e ainda comentou ser completamente contra qualquer tipo de violência.

"Tenho 34 anos. Nenhuma passagem criminal, não tenho porte de arma nem frequento clube de tiros. O meu intuito é sempre de ajudar. Quando eu falei 'bala' na frase: 'Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe', não foi no sentido literal. Não foi uma ameaça. Jamais", explicou.

Schutz disse ainda que recebeu vários ataques por conta da frase e até mesmo se questionou sobre oss motivos que o levaram a tomar aquela atitude. "Sou humano. Sinto emoções. Fico feliz, triste e fico também com raiva. Por que eu resolvi responder daquela maneira? Porque eu vinha sendo atacado há várias semanas. Nunca fui na página de ninguém para atacar", reclamou.

Ele, então, prosseguiu: "Nunca dirigi um ataque pessoal nem nunca briguei com quem não concorda com as minhas opiniões. Mas, as coisas passaram do limite. Uma simples brincadeira envolvendo uma bebida escalonou para uma série de mentiras e também vários ataques contra mim", resumiu para logo finalizar: "Nunca tive a intenção de tirar a vida de ninguém."

Na última semana, viralizou um vídeo no qual Livia se caracteriza como homem e fala frases machistas e misóginas de quem teria a masculinidade frágil. Em nenhum momento Schutz é citado no vídeo, mas aparentemente ele se sentiu representado. Atriz acabou registrando um boletim de ocorrência após as ameaças recebidas pelo Instagram. Ela também mostrou diversas ligações que recusou, na mesma rede social do perfil do coach.