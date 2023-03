SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com Cezar Black na academia do BBB 23, Key Alves afirmou que Larissa tentava acompanhar Gustavo nos banhos e sempre o seguia nas festas.

O papo entre os aliados teve início após o Jogo da Discórdia, no qual Larissa afirmou que ficou chateada ao saber que Key não gostou do fato dela ter tirado uma foto com Cowboy em uma das festas.

Key: "Ela não fala que ela ficava toda hora indo no banho dele. Foi o próprio Cowboy que reparou. Pode ser coincidência? Pode! Mas foi o próprio que falou"

Key: "Toda hora na festa ela tava dando shot na boca dele. Quando foi que dei shot na boca do Fredinho? Isso é falta de respeito"

A jogadora de vôlei seguiu sua fala dizendo que Larissa seguia Gustavo nas festas: "Ele ia no bar, ela ia também, era bizarro o que eu tava vendo!"

Se tinha maldade ou não, não tenho como saber, porque ela nunca vai falar. Mas o próprio Cowboy falava. Quem sou eu pra não falar? Key Alves