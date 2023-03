SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a morte do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, em 2020, num acidente de helicóptero, a viúva dele, Vanessa Bryant, havia ficado horrorizada com a conduta de alguns policiais e bombeiros que fotografaram corpos e divulgaram. Agora, três anos depois, ela receberá uma indenização de cerca de R$ 150 milhões do processo que moveu na ocasião.

Segundo o Mirror, foi o advogado dela quem contou a novidade. "Hoje marca o ponto culminante da corajosa batalha da Sra. Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nessa conduta grotesca. Ela lutou pelo marido, pela filha e por todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com o mesmo desrespeito", disse.

No acidente, em 26 de janeiro de 2020, além de Kobe, 41, Vanessa também perdeu a filha Gianna, 13. O helicóptero em que o ex-jogador estava pegou fogo e caiu. O corpo de bombeiros de Calabasas anunciou que a aeronave carregava nove pessoas no total.

Em agosto do ano passado, um júri já havia concedido à viúva o montante equivalente a R$ 83 milhões nesse processo contra o Condado de Los Angeles.

Na denúncia oficial, Vanessa dizia que "as imagens gratuitas logo se tornaram comentadas dentro do departamento, pois os deputados as exibiam aos colegas em ambientes que nada tinham a ver com a investigação do acidente". E que "um policial até usou fotos das vítimas para tentar impressionar uma mulher em um bar, gabando-se de estar no local do acidente".