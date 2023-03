SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O C6 Fest anunciou nesta quarta (1º) um elenco intimista que mistura nomes do jazz, MPB e da música eletrônica. Artistas como Samara Joy, Jon Batiste, Caetano Veloso e Kraftwerk farão shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, em um line-up que aposta no tom intimista e desbravador para conquistar seu espaço na agenda cultural do país.

O evento também se propõe a apresentar novos nomes ao mundo em um ano ímpar na quantidade de festivais e shows, que ameaça saturar a cena musical.

O preço dos ingressos vai de R$ 180,00, que restringe o acesso a um palco em apenas um dos três dias, para R$ 3.500,00 no esquema de acesso livre a todos os palcos em todos os dias. O valor foi criticado nas redes sociais.

O C6 Fest, organizado pelo C6 Bank junto à Dueto Produções, terá palcos divididos por propostas musicais. Os ingressos para cada palco serão vendidos separadamente.

A Tenda Heineken, que comporta 5.000 pessoas, sediará 11 atrações de gêneros variados.

Já o Auditório Ibirapuera, com capacidade para 800 pessoas, aposta em sete shows mais íntimos com nomes do jazz contemporâneos. O teatro, concebido por Oscar Niemeyer, terá Samara Joy como grande destaque no domingo, 21 de maio.

A plateia externa do Auditório Ibirapuera, que abriga até 15 mil pessoas, dividirá duas propostas. No sábado, 20 de maio, terá nomes da música eletrônica como a já anunciada Kraftwek, que promete trazer um show novo.

No domingo, haverá um show com nomes da música brasileira, como Linn da Quebrada e Arnaldo Antunes, em uma tentativa de recriar e homenagear a explosão musical de 1973. Em seguida, Tim Bernardes fará um show celebrando Gal Costa. A noite fechará com um show de Caetano Veloso.

O Pacubra (Pavilhão das Culturas Brasileiras), mais um prédio assinado por Niemeyer, será um ponto de encontro para todas as tribos que o festival pretende alcançar. No térreo, abrigará experiências e a praça de alimentação. No subsolo, DJs do mundo inteiro agitarão uma pista.

O Rio de Janeiro terá alguns destaques da programação de São Paulo. No primeiro dia, 18 de maio, se apresentarão Kraftwerk e Underworld. No seguinte, Domi & JD Beck, Samara Joy e Jon Batiste. O dia 20 terá Terno Rei, Black Country New World e The War on Drugs.

O C6 Fest será realizado simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo neste ano. Em São Paulo, acontecerá entre 19 e 21 de maio no parque Ibirapuera. No Rio, de 18 a 20 de maio no Vivo Rio.

Os novos nomes anunciados se somam a Samara Joy, que venceu Anitta no Grammy, Tim Bernardes, Kraftwerk e Weyes Blood, que já tinham sido anunciados.

O festival é organizado pela Dueto Produções, criadora do extinto Free Jazz Festival, que trouxe ao Brasil nomes como Chet Baker, Nina Simone e Stevie Wonder.

O festival se propõe a reunir atrações consagradas e revelações internacionais de rock, soul e jazz. O evento também busca retomar o legado do Free Jazz, realizado entre 1985 e 2001, também em Rio de Janeiro e São Paulo.

Clientes do C6 Bank terão acesso à pré-venda dos ingressos entre os dias 2 e 4 de março. Quem comprar a entrada com o cartão de crédito do banco terá 20% de desconto não cumulativo.

*

PROGRAMAÇÃO

SÃO PAULO

SEXTA, 19 DE MAIO

TENDA HEINEKEN

17h00 - Xênia França

18h05 - Dry Cleaning

19h25 - Arlo Parks

20h45 - Christine and the Queens

AUDITÓRIO IBIRAPUERA (PLATEIA INTERNA)

20h00 - Tributo ao Zuza

21h00 - Nubya Garcia

22h00 - Julian Lage

23h00 - Tigran Hamasyan

PACUBRA (SUBSOLO)

22h00 - Disco Tehran

0h00 - Gop Tun DJs

SÁBADO, 20 DE MAIO

TENDA HEINEKEN

17h00 - Blick Bassy

18h00 - Russo Passapusso & Nômade Orquestra com BNegão e Kaê Guajajara

19h00 - Mdou Moctar

20h30 - Jon Batiste

AUDITÓRIO IBIRAPUERA (PLATEIA EXTERNA)

18h00 - Model 500

19h20 - Kraftwerk

20h55 - Underworld

PACUBRA (SUBSOLO)

20h00 - Feminine Hi-Fi

22h00 ? Festa Luna

0h00 ? Pista Quente

DOMINGO, 21 DE MAIO

TENDA HEINEKEN

18h00 - Black Country, New Road

19h10 - Weyes Blood

20h40 - The War on Drugs

AUDITÓRIO IBIRAPUERA (PLATEIA INTERNA)

21h00 ? Samara Joy

22h15 ? Domi & JD Beck

23h30 ? The Comet is Coming

AUDITÓRIO IBIRAPUERA (PLATEIA EXTERNA)

16h00 ? 1973

17h05 - Tim Bernardes canta Gal Costa

18h15 ? Caetano Veloso

PACUBRA (SUBSOLO)

20h00 ? Cremosa Vinil

22h00 ? Selvagem

0h00 ? Deekapz

RIO DE JANEIRO

VIVO RIO

QUINTA, 18 DE MAIO

21h00 - Kraftwerk

22h30 - Underworld

SEXTA, 19 DE MAIO

20h00 - Domi & JD Beck

21h10 - Samara Joy

22h25 - Jon Batiste

SÁBADO, 20 DE MAIO

19h00 - Terno Rei

20h15 ? Black Country, New Road

21h45 ? The War on Drugs