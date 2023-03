SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lollapalooza Brasil anunciou nesta quarta (1º) o cancelamento do show do Blink 182. A banda americana, que se apresentaria pela primeira vez no país como atração do festival, não virá à América do Sul por problemas de saúde.

Para substituir o Blink 182, a organização anunciou o duo americano de pop e rock Twenty One Pilots, escalado para o dia 25 de março, sábado, quando o grupo de Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker tocaria.