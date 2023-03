SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil anunciou nesta quarta (1º) o cancelamento do show do Blink-182 que aconteceria na próxima edição do festival. A banda americana, que se apresentaria pela primeira vez no país como atração do evento, não virá à América do Sul por problemas de saúde.

Para substituir o Blink-182, a organização anunciou o duo americano de pop e rock Twenty One Pilots, escalado para o dia 25 de março, sábado, quando o grupo de Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker tocaria. O Blink 182 também já está confirmado como atração da edição do ano que vem do Lollapalooza Brasil.

Ícone do pop punk dos anos 1990 e 2000, o trio americano anunciou há poucos meses o retorno de sua formação original, com Tom DeLonge voltando ao posto de guitarrista e vocalista. Apesar do sucesso ao redor do mundo, a banda nunca fez um show no Brasil.

O Lollapalooza de 2023 agora tem o retorno do Twenty One Pilots, que tocou no festival pela última vez em 2019. Formada em Ohio, nos Estados Unidos, a dupla faz um pop que bebe do rock, do emo e do hip-hop, entre outros gêneros.

A banda se junta agora a Tame Impala, Jane?s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.., Melanie Martinez, Sofi Tukker e Ludmilla como atrações do dia 25. Além deles, a lista de shows do Lollapalooza conta com os rappers Drake e Lil Nas X e das cantoras pop Billie Eilish e Rosalía, entre outros.

O festival vai marcar as estreias tanto de Eilish quanto de Lil Nas X no Brasil, e de Drake ?que cantou no Rock in Rio em 2019? em São Paulo. O Lollapalooza acontece nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Em 2022, o Lollapalooza retornou ao Brasil após ficar dois anos sem acontecer por causa da pandemia de coronavírus, e teve como destaques Miley Cyrus, Djoa Cat, A$AP Rocky e Strokes.