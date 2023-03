RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Se você já exagerou um pouco sobre suas aptidões durante uma entrevista de emprego, saiba que a neta de Elvis Presley e filha Lisa Marie Presley também usou recentemente esse recurso. A atriz Riley Keough confessou que não herdou o dom de cantar do avô, mas disse que tinha voz suficiente para interpretar a protagonista de 'Daisy Jones & The Six', série da Amazon Prime, baseada no best-seller de mesmo nome da autora Taylor Jenkins Reid.

Atriz de 'Zola' e 'Mad Max: Estrada da Fúria', ela abriu o jogo em uma entrevista sobre o lançamento mundial da produção, em Nova York, na semana passada. Segundo a InStyle, Riley "exagerou" para ganhar o papel da cantora fictícia Daisy Jones. "Acho que apaguei naquela reunião. Eu não me lembro bem do que aconteceu", contou Riley entre risos. "Fiz o teste de elenco como todos os outros [candidatos], e menti e disse que conseguia cantar."

Ela ainda reconheceu que também não sabia direito sobre o livro. "Não tinha lido livro antes do teste. A minha agente me ligou e disse que a [produtora] Hello Sunshine estava fazendo um programa chamado 'Daisy Jones & the Six'. E naquele momento... eu tive uma estranha sensação 'cósmica' do tipo 'vai que você vai ser a Daisy nesta série'."

No fim, Riley teve que aprender a cantar , já que precisava gravar algumas das músicas apresentadas na série. Numa entrevista recente à Variety, ela até explicou o que tinha acontecido: "A minha voz não é como a do Elvis. Mas vou te dizer uma coisa: acabei percebendo recentemente que tenho uma voz meio country. Percebi outro dia no estúdio - gravamos um monte de músicas - acho que tenho uma voz country".

Daisy Jones & The Six' trata da ascensão e queda de uma banda fictícia dos anos 1970 liderada pelos vocalistas Daisy Jones e Billy Dunne (Sam Claflin, da franquia Jogos Vorazes). O lançamento da série, dia 3 março, acontece justamente em meio a confusão envolvendo a morte de sua mãe Lise Marie, vítima de uma parada cardíaca, em janeiro de 2023. Riley briga com a sua avó, Priscilla Presley, em relação à herança de Elvis, já que ela seria a única curadora do espólio.