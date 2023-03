SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É fácil citar casais famosos que se formaram em novelas, filmes ou foram simplesmente vistos juntos, chamando a atenção dos fãs. Mas, entre os usuários do Tik Tok, juntar um casal por meio da rede gera muito mais engajamento. Foi o que aconteceu com Dudu e Manu, dois jovens do nicho fitness da rede. Manu contou à Folha de S.Paulo no que dará essa história.

Manuela Cit tem 19 anos e é estudante em Curitiba. Em paralelo, faz vídeos sobre vida saudável para o Tik Tok. Ela compartilha sua rotina regrada, com alimentação saudável e treinos diários para mais de 1 milhão de seguidores.

Em janeiro de 2023, ela viu sua vida amorosa ser quase invadida pela internet quando se deparou com um vídeo de uma garota apresentando seu irmão, Dudu. "Oi Manu, esse é o meu irmão Dudu. Ele quer muito saber se um dia tu quer ir treinar com ele. Ele te acha muito linda", diz Duda, a irmã.

Dudu é Eduardo Godinho, 19, também estudante, em Florianópolis. Depois do vídeo viral, Dudu também começou a carreira de Tiktoker. O fenômeno foi tão grande que o primeiro vídeo do perfil tem 8 milhões de visualizações e o canal soma 5 milhões de curtidas.

Os internautas se mobilizaram para que Manu visse o vídeo e desse uma chance. "Cheguei no ponto que tô torcendo mais para o Dudu e para a Manu do que para mim mesmo", escreveu o usuário Thalles Dinarte no Twitter. Manu contou à Folha de S.Paulo que viu o vídeo cedo, mas foi só quando os fãs levaram os nomes aos Trending Topics que ela o respondeu, gravando um vídeo com o pai, que "autorizava" o encontro.

Dudu foi a Curitiba treinar com Manu. O encontro rendeu 6 vídeos para a conta dela e 4 para a dele, reunindo cerca de 15 milhões de visualizações e muitas interações nas redes. Os fãs foram à loucura quando os dois treinaram e jantaram juntos, tudo muito bem registrado pelas câmeras pessoais de cada um.

E então...Dudu voltou para Floripa e Manu ficou em Curitiba. Segundo ela, os dois conversam bastante, mas por enquanto são só amigos. "Gosto de conhecer as pessoas muito bem antes de qualquer envolvimento", diz ela, acrescentando que ainda é cedo para definir o futuro.

Na última sexta-feira (24), Dudu e Manu fizeram suspense ao compartilhar -em meio a uma ação de marketing-- que iriam viajar. Sem revelar o destino nem a companhia, ambos diziam apenas que encontrariam alguém especial. Foi a segunda vez que se viram pessoalmente.