SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso ao redor do mundo no streaming, a série "Stranger Things" vai agora virar peça de teatro em Londres. Uma história relacionada ao universo da produção da Netflix vai ganhar os palcos sob o título "Stranger Things: The First Shadow".

Segundo o jornal britânico The Guardian, a peça é produzida pela Netflix em parceria com a Sonia Friedman Productions, e tem estreia prevista para este ano. "The First Shadow" será apresentada no teatro Phoenix, na capital da Inglaterra.

A peça foi escrita por Kate Trefry, que também trabalhou como roteirista da série, e se baseia numa história original criada por ele em parceria com os irmãos Duffer, criadores de "Stranger Things", e com o dramaturgo Jack Thorne, que assinou a peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada". Stephen Daldry será o diretor, e terá Justin Martin como co-diretor.

Ainda sem um elenco de atores escolhido, a história de "The First Shadow" se passa na pequena cidade de Hawkins, no estado americano de Indiana, a mesma mostrada em "Stranger Things" nas telas, ao longo de quatro temporadas. Mas a peça se passa em 1959, quando o personagem Jim Hopper, vivido por David Harbour na Netflix, ainda é jovem.