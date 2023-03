SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Pinacoteca Contemporânea, terceiro museu do complexo Pina que abre no sábado (4), no centro de São Paulo, terá entrada gratuita para todos os visitantes durante 30 dias. Em abril, a entrada custará R$ 10 para as exposições, mas o acesso ao prédio continuará sem custo.

Duas exposições estreiam o espaço. "Chão da Praça", localizada na parte inferior do local, recebe 60 obras de grandes proporções do acervo da Pinacoteca, como "Retrato de Bubu", do artista Marepe, feito de nanquim em lâminas de ferro.

A outra exposição "Haegue Yang: quase colonial", da artista sul-coreana que dá nome à mostra, tem uma instalação com obras em papel, colagens e fotografia.

A estrutura da Pina Contemporânea ainda conta com biblioteca, arquibancadas e um café, que ainda estão em fase de finalização.

PINACOTECA CONTEMPORÂNEA

Avenida Tiradentes, 273, Luz, centro. Das 10h às 17h. Entrada gratuita até começo de abril.