SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 38, e Meghan Markle, 41, confirmaram nesta quarta-feira (1) que foram despejados da residência real Frogmore Cottage.

"Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage", disse um porta-voz do casal à imprensa britânica.

A casa deve ser entregue para o príncipe Andrew que, envolvido em escândalos, deve deixar sua casa em Windsor e ser "rebaixado" a viver em Frogmore. Fontes afirmam que Andrew está resistente à ideia de se mudar.

Harry e Meghan teriam sido despejados pouco depois do lançamento de autobiografia de Harry. Segundo o jornalista Omid Scobie, a decisão foi anunciada ao casal por Charles após a publicação de "O que sobra", com a justificativa de que a residência seria usada por outra pessoa, com poucos detalhes além dessa informação.

A notícia teria deixado o casal "atordoado" e outros membros da realeza "chocados". A preocupação maior seria a segurança. Eles não têm mais a segurança da realeza e, apesar de terem guarda-costas particulares, estariam mais protegidos em Frogmore quando no Reino Unido.

Fontes afirmam que Harry e Meghan devem retirar seus pertences até o início do verão na Europa - a estação dura de junho a setembro no continente.

CASA AINDA ERA USADA POR HARRY E MEGHAN

A casa foi um presente da rainha Elizabeth 2ª a Harry e Meghan, dado após o casamento real, em 2018.

Apesar de não morarem mais no local, o casal ficava em Frogmore nas visitas ao Reino Unido. A família ficou lá em junho de 2022, durante uma visita à rainha, e no funeral do príncipe Philip, em 2021.

Reformas na casa foram polêmica no país. Uma renovação do imóvel em 2019, ordenada antes da mudança de Harry e Meghan, custou mais de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) aos cofres públicos. O casal pagou de volta o valor das mudanças e fez um acordo que incluiu um aluguel da residência pelos próximos anos. Agora, três anos depois, estão sendo despejados do local.