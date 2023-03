SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Thiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, usou as redes sociais para se defender dos boatos de que teria traído sua ex-companheira Camila Ferreira para engatar o namoro com Maíra Cardi. Nesta quarta-feira (1), Nigro e a ex-BBB anunciaram o relacionamento e geraram diversos comentários, já que ele anunciou a separação de Camila em janeiro deste ano.

"Uma 'pequena' adição importante a toda informação torta que por alguns cantos está saindo: 1. Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos; 2. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento; 3. Eu nunca fui casado -então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo); 4. Mas sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia", escreveu ele.

Nigro reforçou que não costuma compartilhar a vida íntima e que existe um "ônus gigantesco em ser público". "Às vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você pode fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas por bem, preferimos fazer - e que bom! Difícil uma mistura como a nossa se 'conhecer' na intimidade sem questionamentos, sites e repórteres aparecerem de todos os cantos (e em todos os momentos). Estou muito feliz (de verdade!)", disse.

Maíra Cardi assumiu pelas redes sociais, na manhã desta quarta, o namoro com o empresário e youtuber Thiago Nigro. A relação se inicia quatro meses após o término dela com Arthur Aguiar e um mês após o rompimento da relação dele com Camila Ferreira.