SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Big Fone tocou pela quarta vez no BBB 23 (Globo), e quem atendeu foi MC Guimê que indicou Cezar e Key Alves para o Paredão.

Além de emparedados, os dois não participarão da Prova do Líder que acontece na noite desta quarta-feira (1).

No sábado, o Big Fone tocará novamente, e um dos emparedados será salvo por quem atender. Além disso, o brother salvo do Paredão indicará alguém para a berlinda no domingo à noite.

