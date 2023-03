SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Antonelli, 46, mostrou aos seus seguidores todos os detalhes de sua tradicional simpatia, no início de todos os meses. Em publicação no Instagram, nesta quarta-feira (1), a Helô de "Travessia" divertiu os usuários com seu ritual para atrair prosperidade.

"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade vai entrar e triplicar", falou ela, na porta de sua casa. A seguir, Giovanna repetiu a frase três vezes, soprando a canela em sua mão para dentro do imóvel. "Vem, prosperidade", legendou ela.

A publicação registrou mais de 150 mil curtidas. Nos comentários, os fãs brincaram sobre a necessidade dela fazer a simpatia. "Isso só dá certo porque você já é rica", divertiu-se um seguidor.

Giovanna é casada com Leonardo Nogueira, desde 2009, é mãe das gêmeas Sofia e Antônia, de 11 anos. A atriz também é mãe de Pietro, de 17, de seu romance com Murilo Benício.