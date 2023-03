SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Chris Brown,33, teve uma atitude polêmica durante um show em Berlim, na Alemanha, na noite de quarta-feira (1). Durante uma performance com uma fã no palco, ele se irrita com a insistência da mulher em filmar e arremessa para longe o celular dela.

Nas filmagens, é possível ver que, momentos antes, ele abaixa o aparelho em uma tentativa de interromper a gravação, mas ela repetidamente continua com o celular apontado para ele.

No Instagram, o cantor publicou uma foto do momento e disse que a fã conseguiu recuperar o aparelho posteriormente. Essa não é a primeira vez que o rapper causa no meio musical. No início deste mês, ele insultou o cantor Robert Glasper, seu concorrente na categoria Melhor Álbum R&B, no Grammy 2023.

"Vocês estão brincando. Quem é esse merda? Preciso elevar minhas habilidades. Vou começar a tocar gaita", disse na ocasião.