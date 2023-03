SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (2) o saxofonista e compositor Wayne Shorter aos 89 anos em um hospital de Los Angeles. A informação foi confirmada pelo assessor do músico, Alisse Kingsley, ao jornal The New York Times.

Um dos maiores expoentes do saxofone, Shorter venceu 11 estatuetas do Grammy, além de outros prêmios. O artista iniciou sua carreira nos anos 1960 e participou de grupos como o Art Blakey's Jazz Messengers, Miles Davis's Second Great Quintet e Weather Report.

Nas redes sociais, o cantor Milton Nascimento lamentou a morte do músico. "Wayne Shorter foi -e sempre será- mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos.

Em 1975, ele me convidou para gravar o "Native Dancer", e mudou a minha vida e carreira pra sempre", escreveu.

"No ano passado, quando me apresentei em Los Angeles, ele não conseguiu ir me assistir, pois havia sofrido um acidente doméstico na noite anterior, mas dei um jeito de ir até a sua casa, e tivemos uma tarde linda, digna dos nossos tantos anos de irmandade e história", disse ainda Milton.