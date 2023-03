SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Nicole Puzzi, uma das musas da pornochanchada, fez uma publicação no Twitter nos últimos dias em que diz que viveu um romance com o cantor Belchior (1946-2017). O comentário foi publicado junto a um vídeo em que o cantor interpreta "Apenas um Rapaz Latino Americano", uma de suas músicas mais conhecidas.

"Como sinto saudade desse ex. Mais que tudo, um grande amigo, irônico, divertido, inteligente e com visão da vida que eu não conseguia alcançar. Guardei na memória e, hoje, entendo", escreveu. "A primeira vez que o vi foi na [rádio] Tupi, ao lado de Fagner, no momento em que essa música começava a tocar nas rádios."

Após a repercussão da publicação, Nicole explicou por que nunca falou sobre o caso dos dois. "Mantive segredo das pessoas extremamente especiais em minha vida. Agora, Belchior se foi, eu vou fazer 65 anos, então quis revelar algo sobre alguém tão maravilhoso em minha vida. Já faz tanto tempo que às vezes parece ter sido há milhares de anos, outras vezes parece que foi ontem."