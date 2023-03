SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - The Weeknd deu uma afrontada na revista Rolling Stone e postou uma cena inédita da produção "The Idol" (HBO). "Nós te chateamos?", escreveu ele, marcando o perfil oficial do jornal. A provocação vem depois de o jornal publicar uma reportagem sobre os bastidores e diversos problemas da trama.

Na cena compartilhada pelo artista, seu personagem e o da atriz Lily-Rose Depp chamam o veículo de "irrelevante" depois de receberem um convite para posarem para a capa. "Eu sinto que essa revista pode ter passado do seu auge", diz a personagem da atriz. "Ninguém liga para a Rolling Stone", finaliza, e em seguida checa o número de seguidores no perfil oficial deles.

A alfinetada não é para menos. Na quarta-feira (1), o jornal relatou que conversou com diversas pessoas ligadas aos bastidores que citaram um desperdício de US$ 75 milhões de dólares, demissões de diretores e de funcionários e atrasos em relação a data de lançamento, deixando os trabalhadores confusos.

As fontes contam também que, desde que Sam Levinson, criador de "Euphoria", assumiu a produção, cenas perturbadoras de cunho sexual e violento foram incluídas no roteiro. "Era como uma fantasia de estupro que qualquer homem tóxico teria", relatou uma das pessoas ouvidas. "Era como ler pornografia de tortura sexual", descreveu outra.