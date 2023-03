SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Travis Scott está sendo procurado pela polícia de Nova York após denúncias de agressão e dano criminoso a uma boate. Um engenheiro de som do Club Nebula acusa Travis de ter socado seu rosto após uma discussão na manhã desta quinta-feira (2). O cantor também teria causado danos equivalentes a U$ 12 mil (R$ 62 mil) a uma tela de vídeo e um aparelho de som.

Travis se apresentava na boate para uma festa após um show do também músico Don Toliver. O advogado do rapper, Michael Schuster, disse que as primeiras notícias do ocorrido eram enganosas. "Estamos trabalhando ativamente com o estabelecimento e os agentes da lei para resolver e esclarecer o caso. Estamos confiantes de que nosso cliente será inocentado de qualquer transgressão."

Dorian Harrington, que participou da organização da celebração de Toliver e estava com Travis Scott no palco durante a apresentação, disse que o que viu no palco é diferente do que está nas notícias. "A música e a noite acabaram ótimas e todos foram embora em paz."