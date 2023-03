SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Marcela Porto, conhecida como a Mulher Abacaxi, que desfilou no Carnaval pela escola Acadêmicos do Sossego com os seios de fora, diz ter reatado o casamento. Na ocasião, ela e o marido haviam terminado por ciúme.

Pelas redes sociais, Marcela contou que o marido está se desconstruindo. "Nos reconciliamos! Todo homem é machista, mesmo que seja em desconstrução. Eles precisam entender que é preciso cada vez mais evoluir e se desconstruir. Meu marido entendeu isso", começou.

"O amor sempre vence! O nosso amor venceu todo ódio, todo preconceito e tudo aquilo que nos fez mal. Nos perdoamos por toda nossa história, pelo nosso amor e por tudo que ainda temos para viver", completou.

Após o fim do romance em pleno Carnaval, ela chegou a se pronunciar sobre a polêmica e expôs o marido. "Ele com uma mesa cheia de mulheres e eu que estou sendo massacrada! Ele é bonzinho e eu que não presto? Menos! Vamos respeitar os meus direitos", começou ela na época.

"Aquilo é responsabilidade, é coisa séria. Eu sou rainha da escola. Não sou foliã. Estou ali por representatividade. Fui contratada, chamada. Não é uma brincadeira. Muitas pessoas estão me mandando mensagens. Me ofendem e me acusam de ter trocado o casamento pelo Carnaval. Quem sabe da minha vida sou eu", disparou.