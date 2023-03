SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas disse pelas redes sociais que o noivo, o músico Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute, sofreu racismo dentro do condomínio de alto padrão onde ela mora.

De acordo com Camilla, um funcionário do local o teria confundido com um prestador de serviço. "O povo tem cara de trabalhador. Pelo estereótipo, nunca vão achar que você mora ali", escreveu no Twitter.

"Meu noivo saiu de casa, deixou o carro e usou um de aplicativo. O condomínio aqui é de alto padrão, o cara viu ele saindo da nossa casa e perguntou: 'Você trabalha aqui dentro?' Na hora de sair, meu noivo explicou a saída e ele [funcionário] falou que o caminho não era aquele", emendou a influenciadora.

Essa não foi a primeira vez em que Camilla se viu diante de uma cena de racismo. Em setembro do ano passado, ela já havia denunciado um episódio de preconceito por raça que disse ter sofrido de uma aeromoça durante um voo internacional quando voltava dos Estados Unidos. A ex-BBB contou que foi a única passageira a ter seu lugar questionado na classe executiva pela comissária de bordo.

"O voo está cheio e todos os assentos estão aqui e a mulher veio perguntar só do meu lugar. Ela questionou se eu estava realmente sentada aqui. A mulher não pediu para mais ninguém. Aí eu falo que as coisas acontecem e vocês acham que não acontece", comentou na ocasião, visivelmente nervosa.

"Só mais um constrangimento porque as pessoas acham que a gente não pode ocupar determinados lugares", concluiu já chorando com a situação.