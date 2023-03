SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confinada no reality show, Domitila Barros não sabe, mas o filme alemão "Der Pfau" (O Pavão), em que atua, estreou no país europeu e está programa para ser exibido no Festival de Cannes, um dos mais prestigiados do mundo, em maio.

Na última quarta-feira (1), o público pode acompanhar sua personagem Indira, que faz par romântico com Lutz, em diversas situações nada tranquilas durante uma viagem romântica. As férias do casal são interrompidas quando começam a acontecer diversos assassinatos na região.

Ativista social e morando na Alemanha desde 2006, Domitila foi a primeira mulher negra a vencer o Miss Alemanha 2022 e também atuou em uma novela no país.