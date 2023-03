Nesta sexta-feira (03), o músico juiz-forano Alexandre Rossmann, da banda Samba2, lançou seu novo single chamado 'Ternura'. A bossa é muito breve e inspiradora, assim como o sentimento de ternura. O clipe todo produzido em Juiz de Fora também foi lançado na mesma data (confira aqui). Ela já está disponível para ouvir em todas as plataformas de música (Acesse as opções de baixar aqui).

É ótima para Playlists de Bossa Nova, Bolero, Latin Jazz, MPB, nova MPB, românticas, viagem, relax. A música marca o segundo lançamento do músico que já está com um terceiro lançamento em estágio avançado para lançar, dia 7 de abril, com Lorena Fernandes, Edgar Luiz, e Marlon Brandi.

A música foi totalmente produzida por por Alexandre de forma independente no Estúdio Curió. O programa utilizado para mixagem e masterização da música foi o Cubase e para a edição de vídeo foi o DaVinci Resolve. A distribuição está sendo feita pela Tratore.