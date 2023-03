SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Lupicínio Rodrigues enviou uma carta à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pedindo que o nome do cantor e compositor brasileiro seja incluído como um dos indicados ao Oscar de 1945.

Segundo ele, a música "Se Acaso Você Chegasse", que é considerada um dos maiores sucessos da carreira do gaúcho, faz parte do filme musical americano "Dançarina Loura", de Frank Woodroof, cuja trilha sonora concorreu ao prêmio naquele ano.

O nome de Lupicínio, porém, não faz parte da indicação porque a canção nunca foi creditada no longa. "Nós não queremos indenização nem nada financeiro. O que buscamos única e exclusivamente é que a obra e o seu autor sejam reconhecidos pela Academia", diz à coluna Lupicínio Rodrigues Filho, um dos herdeiros do compositor brasileiro.

A história da indicação foi revelada pelo documentário "Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor", do diretor Alfredo Manevy, que participou de festivais e deve estrear no circuito comercial no segundo semestre deste ano.

A produção mostra como o músico se equilibrou entre o estrelato mediano, as oportunidades limitadas e o talento impactante. "Nós tratamos da potência da música do Lupicínio mas, ao mesmo tempo, mostramos a invisibilidade desse homem negro, que era compositor no Rio Grande do Sul".

Na época em que "Se Acaso Você Chegasse" fez parte da trilha indicada ao Oscar, o gaúcho trabalhava como bedel em uma faculdade e não vivia da sua música. O documentário mostra que Lupicínio ficou imensamente feliz quando soube que a canção estava em um filme estrangeiro. Só anos mais tarde, ele se preocupou com a questão dos direitos autorais, já que houve outras ocasiões em que também não recebeu rendimentos pelas suas obras.

Surgiu nele, então, o interesse de assumir a Sociedade Brasileira dos Compositores Autorais, na qual atuou por 28 anos. "Infelizmente, ele morreu sem ter esse reconhecimento do Oscar", diz Manevy.

A música do brasileiro é tocada em "Dançarina Loura" por um minuto e trinta segundos. O musical contava a história de uma patinadora, interpretada pela atriz e patinadora Belita, que entra em um grupo de dançarinas para salvar um resort de luxo da falência.

Segundo Manevy, não está muito claro como a canção de Lupicínio chegou até os produtores americanos. "Mas temos algumas pistas", afirma. Eles sabem, por exemplo, que a música, ao lado de outros sambas brasileiros, foi encaminhada em 1941 aos Estados Unidos como parte da "Política da Boa Vizinhança" adotada pelo presidente americano Franklin D. Roosevelt para se aproximar culturalmente da América Latina.

"Um acidente de percurso pode ter levado a canção de Lupicínio a não ser creditada como deveria", diz o diretor.

"É uma justiça histórica e simbólica que esse reconhecimento aconteça agora", afirma ele. Além da carta, a família do brasileiro e o diretor vão entregar também à Academia o documentário e outras comprovações. A expectativa deles é a de que a organização dê uma resposta positiva na cerimônia de premiação do ano que vem.

"Se Acaso Você Chegasse" foi a música também que lançou Elza Soares em seu primeiro disco.