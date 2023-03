SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Simas revelou ser um homem bissexual. Ele estreia hoje no Rio de Janeiro o monólogo "Prazer, Hamlet", inspirado no clássico do dramaturgo inglês William Shakespeare, onde fica nu por alguns instantes.

"Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", disse o ator de 31 anos em entrevista ao jornal Extra.

A peça, que se apoia no texto escrito entre 1599 e 1601, estreia temporada carioca neste sábado (4), no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, com autoria e direção de Ciro Barcelos.

Simas interpreta um ator que está prestes a estrear o famoso espetáculo, desdobrando-se em três personagens centrais. Ele usa um cinto de castidade e fica rapidamente nu.

"Durante os ensaios, eu me via muito no lugar do personagem da peça, o ator que passa por conflitos e medos. Eu achava que querer fazer um monólogo, na minha idade era me dar muita importância. Com o convite do Ciro, percebi que era, na verdade, ter muita coragem. Quase desisti de tudo, por receio de não dar conta. Dei uma pirada", disse ao periódico carioca.

Simas, que vive um relacionamento com a atriz Agatha Moreira, também disse fazer terapia, sessões que começaram quando ele passou a morar com ela durante a pandemia. "Foi um momento em que muita gente precisou desse apoio psicológico. É autoconhecimento."

Outra revelação pessoal é que ele e a atriz não pretendem ter filhos, no momento, apesar de já terem conversado a respeito.

Sem dar detalhes, ele afirmou que estará numa série da Star+, que ainda está no início das preparações.