SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Do presidente Lula ao ex-presidente Bolsonaro, alguns dos rostos brasileiros mais importantes das últimas décadas viraram caricaturas nas mãos do paulistano Paulo Caruso, morto neste sábado, aos 73 anos, vítima de um câncer no intestino.

Paulo, que começou a desenhar por influência do avô aos cinco anos, junto com o irmão, teve suas primeiras publicações na imprensa no final da década de 1960, durante a ditadura militar. O período marcou seu trabalho, conhecido por sátiras políticas, que renderam livros como "Avenida Brasil".

O chargista, que fazia parte do Roda Viva, da TV Cultura, publicou em dezenas de veículos de imprensa, esta Folha entre eles. Veja a seguir algumas charges que satirizam a realidade política e sociocultural do país.

Paulo estava internado no hospital Nove de Julho, na capital paulista, há cerca de um mês, para tratar das complicações decorrentes de um câncer no intestino. A família pediu que ele fosse desentubado para receber os amigos na manhã deste sábado, mas ele não resistiu.