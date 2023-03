SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Tiago Toguro, 29, se envolveu em um acidente que causou a morte de um motociclista na madrugada desta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro.

Ainda não há a confirmação de que o influenciador estaria dirigindo o automóvel.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, enviou nota a Splash. "Equipes da Lamsa foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML".

A Defesa Civil confirmou à reportagem que a vítima era Johny Vieira, de 30 anos.

A reportagem tenta contato com Toguro, ainda sem sucesso. A reportagem também tenta contato com a família de Johny.

Quem é Toguro?

O influenciador se tornou famoso com vídeos sobre vida fitness e musculação nas redes sociais. Nos últimos tempos, ganhou ainda mais notoriedade ao gravar vídeos de humor, onde costuma dar "lição de moral" em outra pessoa.

É seguido por mais de 6 milhões de pessoas no Instagram. No TikTok, conta com mais de 4 milhões de fãs.