SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A compositora e cantora carioca Sueli Costa morreu, aos 79 anos, neste sábado (4). A morte foi anunciada por sua sobrinha e também cantora Fernanda Cunha, numa publicação no Instagram. A causa, porém, não foi divulgada.

Conhecida como uma das principais compositoras da MPB, Costa é autora de canções como "Jura Secreta", "Dentro de Mim Mora um Anjo", "Face a Face", "Nenhum Lugar", "Rosa Vermelha" "Vida de Artista", "20 Anos Blue", "Primeiro Jornal" e "Cão sem Dono".

"Sueli Costa sempre foi para mim uma grande inspiração. Suas canções embalam a minha vida e muitas eu trago como tatuagens", escreveu Teresa Cristina, no Instagram, em homenagem à cantora, com quem fez lives durante a quarentena contra a Covid-19.

As letras de Costa ficaram eternizadas em vozes de artistas como Elis Regina, Ney Matogrosso, Alaíde Costa, Maria Bethânia e Ivan Lins.

Numa entrevista à Folha em 1999, a artista disse que fazia música "como quem gosta de música" e era este o segredo para ser requisitada por tantos cantores.

Ela também viu suas obras tocar em telenovelas como "Gabriela", de 1975, e "Direito de Nascer", de 1978. Ainda assim, o sucesso da carioca foi de poucos holofotes.

O velório de Costa será no domingo, às 11h, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.