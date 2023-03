SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na próxima segunda-feira (6), a Folha de S.Paulo promove um debate sobre o filme "A Porta ao Lado" (2022), de Julia Rezende, também diretora da minissérie "Todo Dia a Mesma Noite", da Netflix, e de longas como "Depois a Louca Sou Eu" (2019) e "De Pernas pro Ar 3" (2019). O evento acontece no Espaço Itaú Augusta, às 19h, e a entrada é gratuita.

O longa será exibido antes do debate. O enredo aborda temas como não monogamia, sexualidade e prazer feminino a partir da história de Mari (Letícia Colin), que passa a questionar seu casamento com Rafa (Dan Ferreira) após conhecer os novos vizinhos, Isis (Bárbara Paz) e Fred (Túlio Starling), um casal que vive um relacionamento aberto.

Com estreia nos cinemas marcada para o dia 9 de março (quinta-feira), o filme foi exibido na 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no 24º Festival do Rio e no 50º Festival de Cinema de Gramado, no qual concorreu ao troféu Kikito, prêmio máximo do evento, com outros seis longas-metragens brasileiros.

Com mediação da jornalista Victoria Damasceno, editora de Equilíbrio da Folha de S.Paulo, a mesa conta com a participação da diretora Julia Rezende, da produtora Mariza Leão e da atriz Bárbara Paz. Para assistir ao filme e ao debate, é preciso retirar as entradas na bilheteria do cinema. Os ingressos ficam disponíveis com uma hora de antecedência.

DEBATE FOLHA - FILME ?A PORTA AO LADO?

Quando Segunda-feira, 6 de março, às 19h

Onde Espaço Itaú Augusta (Rua Augusta, 1475 - Consolação)

Preço Grátis