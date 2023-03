SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Milton Hatoum vai receber da Universidade Federal do Amazonas o título de doutor honoris causa, honraria oferecida em reconhecimento à disseminação da cultura amazonense em suas obras. A cerimônia será realizada na próxima quinta (9), no Centro de Artes da instituição de ensino.

**HOMENAGEM**

Na próxima terça-feira (7), haverá uma pré-estreia do filme "O Rio do Desejo", baseado no conto "O Adeus do Comandante", de Hatoum, e dirigido por Sérgio Machado. A sessão será realizada no Teatro Amazonas.