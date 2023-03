SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), publicou na manhã deste domingo (5) um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado do cantor Gilberto Gil. Na conversa, Leite pede desculpas ao baiano pelas falas do vereador Sandro Fantinel, sem partido , de Caxias do Sul, que criticou baianos.

"Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada, um vereador que falou dos baianos. A gente lamenta muito isso", disse o governador, em referência a Fantinel, que afirmou que empresas e produtores rurais deveriam contratar funcionários "limpos" para a colheita da uva, não "aquela gente lá de cima", ao comentar o caso dos trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão, no RS, em fevereiro.

"Como você é um representante da Bahia, vim aqui para em seu nome poder pedir desculpas por esse absurdo que ele falou. Não representa o povo gaúcho", afirmou Leite.

O governador ainda celebrou Gil e Maria Bethânia ao rebater outra fala do vereador, que disse que "a única cultura que [os baianos] têm é viver na praia, tocando tambor".

Finalizado com um abraço, o encontro entre Gil e Leite ocorreu após um show do músico neste sábado em Porto Alegre. Após as falas, Fantinel virou alvo de um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. A decisão do Legislativo foi tomada por unanimidade entre os vereadores durante sessão nesta quinta-feira (2).