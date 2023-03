SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Pedro Sampaio fez um breve pronunciamento, neste domingo (5), sobre os boatos de sua vida amorosa. Neste sábado (4), o jornal Extra divulgou que o produtor musical estaria namorando com o jogador de vôlei Henrique Meinke. A informação, no entanto, não foi confirmada pelo artista, que desabafou em seu perfil no Twitter.

"Onde há clareza, não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês", disse ele.

Na mesma publicação, Sampaio tentou adiantar sobre o que vem por aí. "Agora sim... bom dia! Tô focado preparando meu show pro Lollapalooza", finalizou, em post que recebeu mais de 10 mil curtidas.

Antes desse relacionamento, internautas especulavam que Sampaio teria um caso com Pabllo Vittar. Ao G1, ele não desmentiu o affair. "Não é marketing. A gente vive uma relação muito aberta, muito ampla, mas não é nada 'vou namorar', 'vou noivar'", disse ao G1.