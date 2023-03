SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O domingo (5), mais uma vez, foi de surpresa no The Masked Singer Brasil (Globo). Após mais uma rodada de apresentações, o Filtro de Barro teve sua identidade revelada no palco do reality musical comandado por Ivete Sangalo. O ex-jogador e comentarista Richarlyson era o personagem que defendeu a fantasia.

Sétimo eliminado do programa, o ex-atleta ficou marcado por sua carreira no São Paulo, onde foi três vezes campeão brasileiro. Além disso, Richarlyson foi campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético-MG e, atualmente, é comentarista esportivo da Globo. Suas opiniões puderam ser vistas, recentemente, nas partidas da Copa do Mundo no Catar.

Após deixar a disputa, ele demonstrou ter ficado emocionado. "Não tenho nenhuma experiência com a música, foi só de hobby mesmo. Sempre fui cantor de banheiro", brincou, ao conversar com Ivete Sangalo.

Nas redes sociais, os espectadores ficaram chocados com a revelação. Whindersson Nunes e Diego Hypólito foram algumas das celebridades que foram indicados pela web como o Filtro de Barro. Durante o The Masked Singer, inclusive, Taís Araújo chegou a apostar em Richarlyson.