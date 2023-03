SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tony Ramos foi o primeiro homenageado do quadro Linha do Tempo, que estreou neste domingo (5) no Domingão com Huck. Com depoimentos de sua mulher Lidiane e outros familiares, a produção aproveitou o momento para recuperar uma das cenas mais emblemáticas do artista de 74 anos, na novela "Mulheres Apaixonadas", de 2003.

A sequência mostra um tiroteio em que Téo (Tony Ramos) e Fernanda (Vanessa Gerbelli) são baleados em uma rua no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Gravada em uma via real da capital carioca, a cena é lembrada como uma das mais emblemáticas da teledramaturgia.

Ramos, inclusive, se emocionou com a lembrança e destacou o trabalho de direção durante as gravações, que pediu dezenas de desculpas aos populares que moravam ali. "Era uma coisa incrível... ônibus parando, restaurantes deixando de atender, já que o diretor pedia silêncio. As pessoas entendiam mesmo. Quando terminou, agradeceu a todos pela compreensão", reforçou.

"Parecia um teatro grego, a plateia era os prédios, curiosos, quando a gente viu aquilo. Eu e a Vanessa nos emocionamos, era teatro grego ao ar livre, e todo mundo aplaudindo no final".