SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cartunista Paulo Caruso foi velado neste domingo (5) na Funeral House, em São Paulo. Morto no sábado (4), aos 73 anos, ele estava internado há um mês no hospital Nove de Junho em decorrência das complicações de um câncer no cólon.

O funeral, que teve início às 11h e se estendeu até às 17h, teve a presença de familiares, entre eles o irmão e também cartunista Chico Caruso, além do humorista e sobrinho Fernando Caruso.

Amigos e colegas de trabalho também marcaram presença, caso de Laerte e da âncora do Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães, e sua predecessora no cargo, Daniela Lima.

O cineasta Cao Hamburger e Eduardo Suplicy (PT), ex-deputado e atual vereador de São Paulo, também estiveram no velório.