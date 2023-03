SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os boatos de que Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari estão juntos ganharam força neste fim de semana. Usuários nas redes sociais perceberam, entre este sábado (4) e domingo (5), que os dois artistas publicaram a imagem de uma mesma paisagem em horários e com luzes diferentes - o que foi o suficiente para elevar a suspeita do affair.

Tudo começou na noite de sábado, quando o filho de Claudia Raia e Edson Celulari publicou uma foto de samambaias, com o luar acima. O mesmo enquadramento, na manhã seguinte, foi o cenário da imagem postada por Marina, em seu Instagram.

Durante o domingo, Enzo compartilhou uma imagem em que aparece com amigos curtindo o sol.

As duas personalidades estão solteiras. Marina Ruy Barbosa não assumiu nenhum novo romance desde o término com o empresário Guilherme Mussi, em dezembro de 2022. Já Enzo não teve relacionamentos sérios após o fim do namoro com Bruna Marquezine, em julho de 2021.