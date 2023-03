SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bella Campos, que fez a Muda de "Pantanal" e agora interpreta a Jenifer de "Vai na Fé", disse ter sido confundida com uma vendedora de loja, o que ela atribui à cor de sua pele. O relato foi publicado numa entrevista que ela deu ao jornal Extra.

"Vejo uma galera na internet discutindo se sou preta ou branca, mas, enquanto isso, continuam me confundindo com vendedora de shopping, como se isso fosse um demérito", afirmou. "Outro dia, eu estava experimentando uma roupa e uma mulher perguntou se eu trabalhava ali. É esse tipo de coisa que a gente ainda passa. Ridículo."

Campos disse que passou a se entender como uma pessoa preta na adolescência, quando se mudou de Cuiabá, em Minas Gerais, para Florianópolis, em Santa Catarina.

"A gente sabe que, infelizmente, vive numa sociedade extremamente racista, cheia de problemas, mas não se deixa mais ser silenciada nem afetada. Isso não impede que sigamos o nosso caminho, lutemos e mostremos a nossa voz."

Na entrevista, a atriz também afirmou que sofre críticas na internet relacionadas ao seu corpo. Segundo ela, foram vários os comentários ofensivos que já leu sobre sua barriga, pernas e bunda.

"Se um dia eu quiser passar por alguma intervenção estética, vou fazer, porque a gente tem que ser livre para viver todas as nossas vontades e desejos. Mas, neste momento, não. Embora a pressão continue nas redes sociais. As pessoas cobram tudo de todo mundo o tempo todo. Isso nunca vai acabar. Projetam os seus ideais na gente, porque somos figuras públicas. Colocam para fora as suas próprias frustrações."