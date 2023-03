SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Harry Styles causaram burburinhos nas redes sociais, na noite deste domingo (5), por conta de um post do cantor britânico. No início da noite, Harry teria compartilhado uma imagem na academia usando uma camiseta do One Direction, boyband que ele integrou até 2015. Logo em seguida, ele apagou a publicação, gerando ainda mais tensão entre os fãs da antiga formação.

"Ele não tinha esse direito", exclamou um fã. "Harry, você quer matar seus fãs?", questionou outro. "Sem nem ele superou, por que eu tenho que superar?", escreveu um terceiro. O agito elevou o nome de Harry aos tópicos mais comentados do Twitter.

No início de fevereiro, Harry foi um dos destaques do Grammy, ao faturar a categoria de Álbum do Ano, a principal categoria da premiação mais importante da indústria da música. Com o disco "Harry's House", o britânico superou "Renaissance" de Beyoncé, a mais cotada para o prêmio, e também os trabalhos lançados por Adele, Lizzo e Bad Bunny.

O artista ainda hipnotizou o público brasileiro com cinco shows no Brasil em dezembro, ao passar pelo país com sua turnê "Love on Tour".