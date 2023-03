RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após ter anunciado a sua entrada na plataforma de conteúdo para adultos Only Fans, Andressa Urach tem cumprido uma série de entrevistas para divulgar o novo trabalho e a influenciadora acabou protagonizando uma polêmica nas redes neste final de semana.

Ela discutiu com a apresentadora Suyane Pessoa, da Rádio Boa FM, de Teresina, Piauí, depois de uma pergunta com relação ao filho Leon, que completou 1 ano de idade no início de fevereiro. O menino, fruto do seu relacionamento com o ex-marido Thiago Lopes, está atualmente sob os cuidados do pai por determinação da Justiça. Andressa falava sobre o momento feliz que atravessa na vida quando Suyane a questionou: "Não falta ter o teu filho por perto de ti?".

Andressa se irritou e mandou: "Mas isso é uma questão de juiz, meu amor! Deixa de ser ignorante. Querer ou não ter o meu filho... Estuda um pouco mais para entrevistar, porque você está um pouquinho desinformada", reclamou a modelo e empresária.

"Só perguntei o que te faz falta", retrucou a apresentadora e aí Andressa resolveu encerrar a entrevista e ainda fez ameaças para apresentadora: "Não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a minha paciência. A sua sorte é que eu não estou perto de você", rebateu a ex-miss bumbum.