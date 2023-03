SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A editora HarperCollins Brasil anunciou, nesta segunda-feira (6), a saída da publisher Raquel Cozer do grupo. Quem assume o comando da equipe editorial é Samuel Coto, que antes ocupava o cargo de diretor editorial de C.S. Lewis e Tolkien na empresa.

Cozer também chefiava a Harlequin e sua saída faz parte de uma "reorganização da equipe editorial" por parte da CEO Leonora Monnerat, "em um momento de novos desafios para o mercado e da reestruturação das linhas editoriais do grupo". Outros detalhes sobre a troca não foram divulgados.

Coto está na HarperCollins há uma década e foi responsável pela aquisição e publicação da obra de J.R.R. Tolkien, de "O Senhor dos Anéis", e C.S. Lewis, criador de "As Crônicas de Nárnia", dois dos escritores mais vendidos da literatura mundial.

"Desde 2018, quando a HarperCollins começou a publicar as obras de Tolkien, já foram vendidos mais de 1,5 milhão de exemplares no Brasil. Com C.S. Lewis os números também impressionam, são mais de 2 milhões de livros vendidos desde 2014, além da recente aquisição de 'As Crônicas de Nárnia'. Acreditamos que com o Samuel à frente de todo o grupo, teremos resultados ainda mais promissores", afirmou Monnerat em nota enviada à imprensa.