SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Virgínia Fonseca desabafou, neste domingo (5), após ter sido criticada pelo preço que aplicou em um de seus produtos. A esposa de Zé Felipe foi atacada por dezenas de fãs ao cobrar R$ 200 por uma base líquida em seu portfólio, o que a fez responder os comentários nos stories do Instagram.

"Se não tivéssemos esse padrão de qualidade elevada, vocês podem ter certeza que a gente não teria construído um quarto do que a gente construiu", desabafou ela. "Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre isso porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam que posso ser o que quiser são as que tentam me diminuir por lançar um produto com a qualidade de importado".

Alguns seguidores, nos comentários de uma publicação no fim de semana, falaram que marcas nacionais cobram cerca de R$ 50 reais por um produto similar. Virgínia, no entanto, argumentou que sua base tem qualidade superior e de produtoras internacionais, citando Rihanna e outras artistas que vendem suas próprias maquiagens.

"Por que elas podem [cobrar esse preço] e eu não? Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença é que agora você pode ter um produto com qualidade de importado, e ele pode ser nacional. Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que fazer um produto com qualidade de importado é baratinho?", completou.

Apesar disso, Virgínia contou que registrou mais de R$ 1,5 milhão de lucro em menos de um dia de vendas. "Eu estou tranquila. Sempre quando vem alguém inovando o mercado, toma pedrada. Isso é em qualquer área, com qualquer pessoa".