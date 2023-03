SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta José Eduardo Belmonte se prepara para lançar o podcast "Filmes do Impossível", em que vai contar histórias do universo fantástico. Inspirado na invasão alienígena narrada por Orson Welles em "A Guerra dos Mundos", que causou pânico entre ouvintes da rádio CBS, nos EUA, em 1938, o projeto vai explorar temas e gêneros variados, indo do terror ao sci-fi.

OUTRA DIMENSÃO

"Filmes do Impossível" tem estreia prevista para abril deste ano e irá ao ar três vezes por semana. As atrizes Natália Lage e Rosanne Mulholland integram o seu elenco. Os roteiros do podcast serão assinados por Belmonte, Simone Campos, Carlos Marcelo de Carvalho e Rosanne Mulholland.