SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda americana Lemonheads -importante nome da cena do rock alternativo dos anos 1990- abriu mais uma data de show em São Paulo nesta segunda-feira, 6.

Depois de duas apresentações no Sesc Avenida Paulista, na última sexta (3) e sábado (4), Evan Dando se une ao grupo brasileiro Twinpines, que comemora duas décadas de estrada, para cantar músicas da trajetória do Lemonheads. Eles tocam no Fabrique Club, na Barra Funda.

Os ingressos já estão a venda e custam R$ 240, no valor da inteira. No Instagram, dando disse que o próximo show, marcado para dia 19 de março, será "menos educacional e mais rock 'n' roll".

*

LEMONHEADS

Quando 19/3

Onde Fabrique Club - Barra Funda, 1071 - Barra Funda

Preço R$ 240

Link: https://pixelticket.com.br/eventos/12839/evan-dando-twinpines-tocam-lemonheads/ingressos