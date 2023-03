SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho gerou boas risadas, na noite desta segunda-feira (6), em seu primeiro dia de aula. Em publicações nos stories do Instagram, a apresentadora anunciou que iria para a faculdade começar seu curso de Direito. Horas depois, no entanto, ela surpreendeu seus seguidores ao dizer que estava indo direto para casa.

"Tô indo embora, não tá tendo aula, está rolando um evento dos veteranos com novatos para conhecer a faculdade", contou ela. Logo em seguida, uma amiga perguntou se Jojo iria pedir dinheiro na rua, referenciando o tradicional trote nos calouros.

"Esse negócio de trote? Vamos embora (risos), esse negócio de trote não é pra mim, se pintar minha cara ou blusa, o pau quebra", sentenciou ela.

Neste domingo (5), Jojo já tinha demonstrado empolgação com o início das classes e os planos com a profissão. "Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher. Eu vou ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher]! Vou buscar em casa".