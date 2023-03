SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Era janeiro de 2017 quando a então primeira-dama Michelle Obama e seu marido, Barack Obama, deixavam o governo para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos.

Porém, aquele dia foi mais difícil do que muitos poderiam imaginar. Em um trecho inédito do podcast "Michelle Obama: The Light Podcast", como reporta o Washington Post, ela conta que não conseguia conter as lágrimas na ocasião.

"Aquele dia foi tão emocionante por tantos motivos diferentes. Estávamos deixando a casa em que moramos por oito anos, a única casa que nossos filhos realmente conheciam. Elas se lembravam de Chicago, mas passaram mais tempo na Casa Branca do que em qualquer outro lugar, então estávamos nos despedindo da equipe e de todas as pessoas que ajudaram a criá-los", começou.

"Quando aquelas portas se fecharam, chorei por 30 minutos seguidos, soluçando incontrolavelmente, porque estávamos juntos por oito anos", emendou.

Na época, outro fato que incomodou Michelle foi a falta de diversidade no novo governo. "Sentar naquele palco e assistir o oposto do que representamos em exibição, não havia diversidade, não havia cor naquele palco", disse.

O podcast é uma continuação do segundo livro dela, "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times", e apresenta conversas que ela teve com nomes como Gayle King, David Letterman e Oprah Winfrey durante uma turnê por seis cidades americanas.