RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Leo Stronda anunciou pelo Instagram que se converteu à religião evangélica e deixou o grupo Bonde da Stronda, formado em 2006. "Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina", começou o rapaz que dividia os vocais com Diego Thug.

Stronda ainda contou que a decisão por deixar o grupo não abalou a amizade com Diego, que o apoiou e respeitou a sua escolha. "Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo. Não sou perfeito, mas a busca pelo aperfeiçoamento pautado na sua palavra não pode cessar."

Stronda e Thug formavam uma dupla famosa entre os adolescentes no início dos anos 2000 por conta das letras de suas músicas sempre de muita ostentação, dinheiro, mulheres e sexo. Nos últimos cinco anos, Leo passou a ser também uma referência no mundo fitness ao gravar vídeos sobre musculação e alimentação. Ele também mostrava as mudanças no corpo.

Leo contou que, após passar por crises existenciais, teve uma revelação espiritual sobre "o que realmente vale a pena" e prosseguiu dizendo que teve um encontro com Jesus após sofrer um acidente doméstico. Ele teve quase 40% do corpo queimado em uma explosão de gás em sua casa.

"Precisava abandonar o velho homem e precisava mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e seguir a Bíblia o máximo que eu posso. Me afastei de muitas pessoas (...), parei de beber (...), e até o relacionamento que eu tinha, a gente decidiu terminar. A gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus."

Por fim, ele agradeceu o suporte recebido pelos fãs. "Agradeço o carinho e todo amor que vocês sempre me deram e espero que entendam e fiquem felizes por mim também. Ele vive e está voltando", encerrou.