SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe saudita Mohammad bin Salman Al Saud colocou à venda a mansão avaliada em cerca de R$2,5 bilhões, a mais cara propriedade de Londres. A joia da família fundadora da Arábia Saudita vai ser passada adiante após um seguro de empréstimo contratado pelos donos ter expirado.

Descrita como "mini-Palácio de Buckingham " (residência oficial do Rei Charles 3º), "The Holme", de 205 anos, é originalmente pertencente à Universidade de Londres. A construção ocupa quase 9 mil metros quadrados de área útil e quase o mesmo de área externa e fica localizada nos arredores do Regent's Park. Tem 40 quartos, oito garagens, um grande jardim, sauna e biblioteca.

A propriedade foi comprada pelo príncipe saudita em 1991 por US$43 milhões (cerca de R$223 milhões na cotação atual), segundo o Financial Times. Desde 2017, quando a situação política do país mudou, foi feito um seguro de £160 milhões (cerca de R$984 milhões), cujo vencimento fez a família colocar a mansão à venda.

O Independent divulgou que, segundo a corretora Property Vision, alguns ultra-ricos já demonstraram interesse na mansão. Nick Candy, magnata imobiliário e um dos maiores donos de imóveis de luxo no Reino Unido, e sua mulher, a atriz Holly Valance visitaram a propriedade.