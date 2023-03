SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o fim do relacionamento com Gerard Piqué, Shakira decidiu se mudar da Espanha para morar em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com Jordi Martin, jornalista espanhol, a artista impôs algumas condições para o atleta visitar os filhos.

Não estar acompanhado da mãe e da atual namorada: A cantora proibiu que o jogador viajasse para Miami acompanhado da mãe, Montserrat Bernabéu, e de sua namorada, Clara Chía.

"Ela [Shakira] fez várias obras, entre elas colocou um elevador para o pai dela. Eles me disseram que em 15 ou 20 dias o trabalho vai acabar e que dia 1° de abril, ela vai se instalar em Miami com os filhos", disse Jordi ao programa Ciclo da América.

Shakira e Piqué tem dois filhos: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Após a separação, o ex-casal chegou a um acordo sobre a guarda das crianças.